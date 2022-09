Zema oscila para baixo, mas ainda venceria em 1º turno em MG, diz pesquisa Ipec

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.

Já o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que está em segundo lugar, oscilou negativamente de 31% para 29% no cenário estimulado, ou seja, quando os eleitores recebem uma lista com os nomes dos candidatos. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipec, realizada em entrevistas pessoais, contratada pela TV Globo e divulgada nesta terça-feira (20), aponta que o atual governador e candidato à reeleição Romeu Zema (Novo) segue liderando a disputa para o governo de Minas Gerais. Ele oscilou de 47% no levantamento anterior, do dia 6 de setembro, para 46% das intenções de voto na nova pesquisa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.