Zema lidera em Minas com 44%, seguido por Kalil, com 26%, mostra pesquisa Quaest

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lidera as intenções de voto na disputa pelo comando do governo do estado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (8).

Com 44%, ele está à frente do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que aparece com 26% na preferência dos eleitores mineiros.

Segundo o levantamento, os dois mantêm uma distância grande dos outros concorrentes.

Eles são seguidos por Carlos Viana (PL), com 2%; e Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (PSOL), que registraram 1%.

O total de indecisos é de 15%. Somam 9% os brancos, nulos ou eleitores que não pretendem comparecer no dia da eleição.

A pesquisa foi realizada com 1.480 entrevistas, entre os dias 2 e 5 de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ela está registrada na Justiça Eleitoral com os números MG-00322/2022 e BR-01319/2022.

Em um eventual segundo turno, Zema venceria a disputa com 50% contra 34% de Kalil.

A pesquisa mostra que 46% dos mineiros avaliam o governo Zema positivamente. Na consulta anterior, eram 42%. O número de eleitores que classifica o governo como negativo passou de 17% para 13%. Outros 32% consideram a administração Zema como regular.

Em relação à disputa pela Presidência, 46% dos eleitores no estado pretendem votar em Lula (PT) e 28% em Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) tem 6% das intenções de voto, seguido por André Janones (Avante) com 2%.

Simone Tebet e Pablo Marçal empatam com 1%. Vera Lúcia, Felipe D'Ávila, Sofia Manzano, Eymael, Leonardo Péricles e Luciano Bivar não pontuaram. Em simulação de segundo turno, Lula teria 55% dos votos, contra 30% de Bolsonaro.

A pesquisa da Quaest é financiada pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, que é controlada pelo banco Genial.