Zema contempla ex-coordenadora de Bolsonaro em reforma de equipe

Também foram nomeados Bernardo Santos, ex-presidente do Novo em Minas Gerais, que será titular da nova secretaria de Comunicação, e Marcelo Aro, que disputou o Senado na chapa do governador e irá para a Casa Civil.

Mariana Oliveira Pimentel foi nomeada secretária-adjunta de Desenvolvimento Social. No segundo turno da eleição, ela era responsável por fazer o planejamento estratégico e a produção das agendas de Bolsonaro no estado. Pelo serviço, recebeu R$ 120 mil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez uma minirreforma de seu secretariado neste sábado (29), na qual contemplou uma ex-coordenadora da campanha de Jair Bolsonaro (PL) no estado no ano passado.

