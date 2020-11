Zema acredita que Novo será o partido que com mais avanços nestas eleições

MINAS GERAIS, MG (FOLHAPRESS) - Ao conquistar ao menos uma vaga para Executivo municipal e passar do total de três vereadores pelo país, o Novo pode conseguir ser o partido com mais avanços nestas eleições, segundo cálculo do governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo).

"O Novo hoje vai ser o partido que mais avançar no Brasil, porque nós temos zero prefeitos e vamos sair de zero para um número que ainda não sabemos qual. Vereador, a mesma coisa. Temos três vereadores no Brasil e devemos fazer 50, 60, 70, não sabemos ao certo. O partido vai sair muito fortalecido dessa eleição", afirmou Zema.

O governador votou na manhã de domingo (15), com uma máscara laranja do partido, em sua terra natal, Araxá, onde fez campanha para o candidato do Novo, Emilio Neumann.

Segundo Zema, mais do que cargos, o Novo está ganhando experiência nos pleitos, já que muitos dos candidatos estão estreando em campanhas agora, como foi o caso dele nas eleições de 2018.

O governador ainda reforçou a importância do voto contando a jornalistas que sua tia de 98 anos também estava votando hoje.

"Isso é que faz a diferença. O brasileiro, infelizmente, terceirizou a política, e a política pode ser uma atividade nobre que pode fazer muito bem para a população se nós elegermos as pessoas certas", afirmou.