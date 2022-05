Zé Ricardo confirma pré-candidatura à reeleição a deputado federal

Manaus/AM - O deputado Zé Ricardo (PT) irá oficializar, quinta-feira (19), sua pré-candidatura à reeleição como deputado federal. Ele irá entregar a documentação ao Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) da sigla, com assinatura de apoiadores do Diretório Estadual, conforme prevê o Estatuto do partido.

A decisão de concorrer a disputa pela reeleição, segundo Zé Ricardo, se deu pela necessidade de fortalecer a Câmara dos Deputados na luta pelo desenvolvimento do país, principalmente, o Amazonas.

"Precisamos reverter todas essas políticas nefastas do governo Bolsonaro que levaram o país ao retrocesso e que prejudicaram, sobretudo, os trabalhadores brasileiros, com retiradas de direitos e prejuízos econômicos. É necessário também fortalecer o futuro governo que assumirá em 2023, com uma bancada forte para desfazermos todos os retrocessos causados pelo atual Governo", destacou.

A inscrição será na sede do partido, que fica localizado na avenida Constantino Nery, 714 - centro, próximo ao T1.