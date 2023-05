Zanin poderá desempatar ação no STF na qual OAB aponta conflito

Antes do início da sessão que analisou o indulto ao ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) nesta quinta, os ministros do STF chegaram a conversar sobre qual seria o melhor procedimento nesse caso. O mais provável é que eles aguardem a confirmação de quem será indicado para decidir como desempatar a questão.

Aliados de Zanin, no entanto, não veem relação entre a compra de terras por estrangeiros e briga entre as duas empresas, o que poderia levar a um impasse e gerar constrangimento.

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) pediu para ser incluída como amicus curiae nas ações sobre compra de terras por estrangeiros e solicitou que todas as vendas em andamento sejam suspensas.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Duas ações que analisam se estrangeiros podem comprar terras no Brasil tiveram empate de 5 a 5 no STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta-feira (4), os primeiros desde a saída do ministro Ricardo Lewandowski da corte, em maio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.