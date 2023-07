Zanin é nomeado no STF

No debate realizado no segundo turno de 2022 por Folha de S.Paulo, UOL, Band e TV Cultura, Lula disse que não alteraria a composição do STF para ganhar facilidade em eventuais questionamentos judiciais.

A sabatina transcorreu sem sobressaltos e com elogios ao advogado, inclusive de senadores críticos a Lula, com menções positivas sobretudo ao perfil garantista de Zanin —ou seja, que reforça o direito de ampla defesa de acusados e investigados.

Advogado do presidente Lula nos processos da Lava Jato, Zanin teve seu nome chancelado pelo Senado por 58 votos a 18 no mês passado.

Zanin assume a vaga aberta em abril com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. A posse do novo ministro foi marcada para o dia 3 de agosto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Cristiano Zanin foi nomeado ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). O decreto assinado pelo presidente Lula (PT) foi publicado na edição do Diário Oficial da União nesta quarta-feira (5).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.