Zambelli vai à PF, mas só falará após ter acesso aos autos, diz advogado

Deputada é acusada de pagar o hacker da Vaza Jato para invadir contas de Moraes e do CNJ. Segundo as investigações da PF, o objetivo da invasão seria a inserção de documentos falsos no BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão) e fraude de mandados de soltura.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) vai comparecer à PF na próxima segunda-feira (7), mas vai ficar em silêncio se não tiver acesso aos autos do processo no qual é investigada, diz a defesa dela.

