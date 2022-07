Zambelli publica foto com Moro no dia do amigo

Após o rompimento, a parlamentar chegou a expor conversas privadas que teve no WhatsApp com Sergio Moro. O ex-juiz, por sua vez, disse que aceitou ser padrinho da deputada para evitar o constrangimento de dizer não.

"É uma guerreira. Sem formação de policial militar, mas mereceria aqui uma medalha de caveira honorária do próprio especial do Bope", disse o ex-juiz. Carla Zambelli chorou ao ouvir o discurso.

Os dois romperam relações quando o ex-juiz deixou o cargo de ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PL). Ele acusou o chefe do Executivo de trocar o comando da Polícia Federal para proteger aliados e familiares. Um inquérito policial concluiu não haver indícios que sustentassem a denúncia.

"Feliz dia do 'amigo'", escreveu a deputada bolsonarista nesta quarta-feira. "Hoje é dia de lembrar da oração Pai Nosso: 'e livrai-nos do mal, amém'", disse ainda.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) publicou nesta quarta-feira (20) uma foto com o pré-candidato ao Senado Sergio Moro (União Brasil) celebrando, de forma irônica, o dia do amigo.

