Zambelli diz que engraxa a bota do marido e Doria acusa Bolsonaro de genocida em bate-boca em SP

Doria e Zambelli estavam presentes no evento de entrega dos conjuntos habitacionais Manuel Bueno 2 e Osório, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo.

Zambelli segue dizendo que a fala do tucano "é natural vindo de um governador que já mandou eu engraxar botas de militares", no que foi vaiada. "Digo para os senhores, eu prefiro ter que engraxar bota de militares --como o meu marido, por exemplo, é militar, e engraxo com muito orgulho a bota dele pra ele poder ir trabalhar".

Ao discursar, a parlamentar alfinetou o tucano ao criticar o fechamento do comércio no estado por causa da epidemia de Covid-19.

