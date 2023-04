Wilson Lima recebe comitiva dos EUA e apresenta pautas sobre a Amazônia

Manaus/AM - O governador Wilson Lima recebeu, na manhã deste sábado (8), membros do Senado e da Embaixada dos Estados Unidos. Em visita ao Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, a comitiva ouviu do governador resultados de ações do Governo do Estado nas agendas ambiental e sustentável.

Entre os integrantes da comitiva americana estão os senadores Bob Menendez e Tim Kaine; o deputado Tony Cárdenas; e a embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley. Junto ao governador Wilson Lima, estiveram os secretários de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo.

“Os Estados Unidos têm um interesse muito grande de fazer parte do Fundo Amazônia, um fundo de recursos que investe na Amazônia em projetos sustentáveis, e essa é uma rodada de visitas que o governo americano está fazendo para poder entender como esses projetos funcionam, e a necessidade de colocar mais recursos em um programa que é tão importante para o Brasil, para a Amazônia”, destacou Wilson Lima.

Durante cerca de uma hora de visita guiada a um dos principais cartões-postais do Amazonas, além de conhecerem um pouco da história e cultura local, a delegação americana ouviu do governador sobre investimentos feitos pelo Estado em programas como o Guardiões da Floresta, o projeto Escola da Floresta, o papel da Zona Franca de Manaus na proteção da Amazônia, além de potenciais da bioeconomia.

Sempre em busca de parceiros para investimentos no Amazonas, inclusive internacionais e especialmente em áreas com foco na sustentabilidade, no turismo e em tecnologias, o governador Wilson Lima disse que o estado possui diversas oportunidades de negócios para investidores e comentou sobre seus principais desafios como chefe do maior estado brasileiro.

“Me perguntaram qual o meu maior desafio no estado do Amazonas. Meu maior desafio é combater as desigualdades, combater a pobreza, porque com pobreza não tem como a gente proteger a nossa floresta. A gente precisa fazer com que haja cada vez mais atividades sustentáveis em que as famílias que moram no interior tenham as condições necessárias de produzir”, reforçou o governador do Amazonas.

A embaixadora e membros do Parlamento Americano estão em visita oficial à capital amazonense, de 7 a 9 de abril. Após a visita ao Teatro Amazonas, a comitiva com 23 pessoas participa de um passeio de barco no Encontro das Águas e conhece algumas iniciativas ambientais do Governo do Amazonas.