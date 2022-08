Wilson Lima fala da implantação de UTIs no interior do Amazonas

Manaus/AM - O candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) prometeu entregar Unidades de terapia Intensiva (UTIs) para hospitais do interior com pacientes em tratamentos de doenças de média e alta complexidade. A fala foi dita durante uma entrevista a uma rádio local nessa quarta-feira (24).

“Esse é o trabalho que a gente está fazendo para poder implantar algumas estruturas de alta e média complexidade. Pela primeira vez nós colocamos no interior, as UTIs. Começamos lá pelo município de Parintins. Isso nunca aconteceu no Estado do Amazonas”, disse.

O candidato ainda aproveitou para criticar gestões passadas, que segundo ele, até chegaram a prometer, mas não realizaram.

“Prometeram e não entregaram. Essa é a diferença entre eu e eles. Porque ao longo de 40 anos se ouvia falar mas, efetivamente, nada aconteceu. Já colocamos em Parintins, Tefé, Tabatinga e vamos colocar em todas as cidades-polo”, prometeu Wilson Lima.