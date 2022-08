Wilson Lima deseja gestão equilibrada e transparente a novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes

A cerimônia foi acompanhada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e diversas autoridades dos Três Poderes.

Além de Wilson Lima, outros governadores também compareceram à cerimônia. Moraes cumprirá mandato de dois anos e sucederá o ministro Edson Fachin no comando do tribunal, órgão responsável pela organização das eleições. O vice-presidente será o ministro Ricardo Lewandowski.

Por meio do Instagram, Wilson Lima desejou uma gestão equilibrada e que garanta a democracia no país. “Desejo que está seja uma gestão equilibrada, transparente e que garanta vá democracia do nosso país”, disse.

Manaus/AM - O governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo partido União Brasil, Wilson Lima, participou nessa terça-feira (16), da cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília (DF).

