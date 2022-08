Wilson Lima articula para chapa ter Menezes como pré-candidato ao Senado

Manaus/AM - Com um tom sereno e equilibrado, o governador Wilson Lima (União Brasil) afirmou nesta quarta-feira (3) que vai cumprir a palavra no processo político eleitoral deste ano e que vai apoiar o coronel Alfredo Menezes (PL) para Senado.

Lima destacou, ainda, que vai contar com o apoio de 42 prefeitos do Amazonas nesta eleição. “A escolha feita por mim e pelo prefeito David Almeida é resultado de uma construção, de muitas conversas. O Tadeu de Souza é de um quadro técnico e servidor do Estado. É alguém que contribuiu muito com a Prefeitura de Manaus, participou da transição e faz parte da construção desse projeto para o Amazonas de virada de página. Trabalhamos para que neste ano de 2022 possamos fechar uma cortina na história desse Estado”, comentou.

Sobre o Senado, o governador disse que está sendo construído um acerto com o Partido Liberal (PL) do presidente da República, Jair Bolsonaro, que vai indicar o senador da chapa que será coronel Alfredo Menezes. “Tenho um compromisso com o PL que vai indicar o senador na nossa chapa. Temos um arco de alianças de nove partidos. O compromisso que eu havia firmado com a prefeitura era para decidirmos juntos o nome do vice e, assim, vamos seguir no nosso caminho. Vamos construir nessa chapa para que seja o coronel Menezes”, declarou.

Deverão compor com o governador Wilson Lima, os partidos União Brasil Progressista, PL, PTB, PRTB, PSC, Patriota e Republicanos.