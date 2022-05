Wilson e David visitam obras de recapeamento nas zonas Norte e Centro-Oeste de Manaus

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, fiscalizaram nesta sexta-feira (27), as obras de recapeamento de ruas nos bairros da Paz, Alvorada, Santa Etelvina, zonas Centro-Oeste e Norte.

No bairro Alvorada II, as equipes estão trabalhando em duas etapas, com a fresagem das vias, retirando o asfalto antigo e desgastado, trabalhando o solo e as bases para receberem a aplicação de aproximadamente 180 toneladas de massa asfáltica. Nesta primeira etapa do programa, 26 ruas serão recuperadas.

Na rua João Alfredo, localizada no bairro da Paz, a prefeitura trabalha com aproximadamente 120 toneladas de massa asfáltica no recapeamento da extensão.

A rua Rodolfo Grim, no bairro Santa Etelvina, irá receber 470 toneladas de asfalto em 650 metros de extensão. No total, 62 ruas no Santa Etelvina, já foram recuperadas no Asfalta Manaus.