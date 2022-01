Weintraub volta ao Brasil pela 1ª vez desde ida aos EUA após atrito com STF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub chegou à 1h deste sábado (15) ao Brasil, como havia anunciado nas redes sociais. Ele estava acompanhado do irmão, Arthur Weintraub, que é ex-assessor da Presidência da República. Quando desembarcaram, os dois foram recebidos por alguns apoiadores no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que traziam faixas de boas-vindas, bandeiras do Brasil e chamavam Abraham de "governador". O ex-ministro é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Ele ainda não é filiado a nenhum partido, mas este assunto deve ser tratado nesta vinda ao Brasil. Em novembro, quando o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio oficializou o pedido de filiação ao PMN (Partido da Mobilização Nacional), ele convidou o ex-ministro para se juntar a ele. Abraham Weintraub mora em Washington, capital dos Estados Unidos, desde junho de 2020. Ele saiu do Brasil ainda como ministro da Educação, pouco após anunciar que deixaria o cargo, e não voltava ao país desde então. Nos Estados Unidos, ele assumiu o cargo de diretor-executivo no Conselho do Banco Mundial em julho de 2020 e foi reeleito em outubro do mesmo ano, mesmo sob protestos de funcionários do Banco. Antes de deixar o Brasil, ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL), Weintraub protagonizou atritos com o STF (Supremo Tribunal Federal) e passou a ser investigado no âmbito do inquérito das fake news por disseminação de desinformação e ameaças aos ministros da Corte.

