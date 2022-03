Weintraub tenta se cacifar para governo de SP com críticas à esquerda e indiretas a Tarcísio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub já tem pronta a estratégia de sua pré-campanha ao governo de SP, entre os meses de abril e julho. De saída do Banco Mundial, ele deve voltar a percorrer o estado, como fez em janeiro e fevereiro, além de estreitar relações com movimentos conservadores.

O cerne do discurso será em críticas ao PT e aos tucanos no estado. Sobre o ministro Tarcísio Freitas, candidato do presidente Jair Bolsonaro, haverá alfinetadas mais sutis, como dizer que não se pode fazer "turismo eleitoral", nem depender do centrão para governar. Freitas é carioca e deve se filiar ao PL ou ao Republicanos, expoentes deste bloco no Congresso.

Embora o desejo de Weintraub de se candidatar incomode Bolsonaro, o ex-ministro seguirá defendendo a reeleição do presidente. Ele pretende tomar uma decisão final sobre a candidatura no meio do ano. Se não decolar para o governo, uma vaga na Câmara dos Deputados é seu plano B.