Wajngarten admite impacto de frases de Bolsonaro

"O presidente é o líder máximo da nação, combinado com as outras formas de recebimento de mensagem formam a decisão na cabeça da população e da audiência a que ele se refere. Tem muita gente que não escuta o presidente. Para cada público alvo, para cada pessoa que recebe a informação tem um impacto diferente", completou.

Wajngarten depois reconheceu que as falas do presidente tem certo "impacto" e que, eventualmente, houve campanhas para "contrapor" declarações.

"Eu acho que os atos do presidente pertencem a ele; não posso especular o que passava na cabeça dele quando ele falou isso [sobre críticas a medida sanitária e vacinação]. Eu não sei qual o alcance de uma fala presidencial; as frases de um presidente são carregadas pelos veículos de comunicação", afirmou o ex-secretário.

