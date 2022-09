Vou continuar lutando contra as cotas raciais no Congresso, diz Fernando Holiday

Suas outras duas frentes de atuação seriam a desburocratização por meio da revogação de leis e o combate à corrupção. O candidato diz que vai buscar mecanismos de transparência e trabalhar contra as emendas do relator, que teriam se tornado um "gargalo de possibilidades de corrupção".

"Eu não espero, uma vez eleito, revogar as cotas raciais do dia para a noite, mas eu acredito que, aos poucos, é possível discutir e diminuir a sua porcentagem", afirmou.

Holiday afirma que os dados de inclusão são inquestionáveis, mas chama de "tribunais raciais" as bancas de heteroidentificação para evitar fraudes. O candidato é favorável às cotas sociais, que no seu ponto de vista não dividem a população.

