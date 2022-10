Votação de brasileiros em Lisboa tem filas e confusão

Diante do clima de polarização, eleitores de esquerda enviaram formalmente ao Consulado do Brasil em Lisboa, responsável pela organização do pleito, um pedido de reforço na segurança.

Maioritariamente vestidos de vermelho, grupos pró-Lula cantam o jingle da campanha e as palavras "tchuchuca do Centrão". De verde e amarelo, eleitores de Bolsonaro gritam "mito" e "Lula ladrão, seu lugar é na prisão".

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Cidade com maior número de eleitores brasileiros no exterior, Lisboa registra tumulto entre grupos que apoiam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

