'Vocês sequer imaginam a vida que levamos', diz Heloísa Bolsonaro, em defesa do marido no Qatar

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a aparição repentina de Eduardo na Copa, em meio ao longo período de reclusão do clã Bolsonaro após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), irritou os bolsonaristas mais radicais, que estão há 27 dias acampados em áreas militares de algumas cidades do Brasil, como São Paulo e Brasília.

Nesta quinta-feira, Heloísa Bolsonaro endossou a versão do marido. "Quem está zombando dos 'pen drives' não faz a menor ideia que certas conversas e certos assuntos só podem ocorrer pessoalmente e com conteúdos em mãos. Vocês viram apenas um recorte público, como na foto", afirma.

No início desta semana, ao defender sua ida ao Qatar, Eduardo Bolsonaro afirmou que foi ao país asiático não para ver a Copa, mas para distribuir pen drives com "a verdade sobre o Brasil". O pronunciamento, feito em vídeo, gerou memes de toda a sorte.

De acordo com a psicóloga, Eduardo Bolsonaro viajou para supostamente dialogar com autoridades internacionais. "Eduardo é uma figura que transita muito bem internacionalmente", afirma. "Eduardo hoje é o único brasileiro que consegue ser recebido pelas maiores autoridades mundiais", diz ainda.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A psicóloga Heloísa Bolsonaro, esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), se manifestou publicamente em defesa do marido após a repercussão negativa da ida do casal ao Qatar, onde ambos assistiram a um jogo da seleção brasileira.

