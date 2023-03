Vizinhos de Bolsonaro em condomínio de alto padrão expõem bandeiras do Brasil, mas também de Lula

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Depois de quase três meses fora do Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se mudou para uma casa numa tranquila vizinhança de um condomínio de alto padrão no Jardim Botânico, bairro a cerca de 14 km do Plano Piloto --a região central de Brasília.

As manifestações políticas dos novos vizinhos do ex-presidente se dão vez ou outra por grupo de WhatsApp dos condôminos ou por bandeiras expostas nos portões das casas. Na maioria, são bandeiras do Brasil ou da campanha bolsonarista do ano passado.

Há ainda algumas bandeiras pró-Lula. Duas foram estendidas na rua em que o próprio Bolsonaro começa a morar nesta quinta-feira (30). Nos grupos de WhatsApp de vizinhos, os moradores do condomínio também discutiram se seria ou não positiva a chegada dele e como isso afetaria a rotina do local.

Ao deixar o Palácio da Alvorada no final do mandato, a família do ex-presidente optou por um condomínio fechado em Brasília por motivos de segurança e para evitar protestos.

Não houve nenhuma grande mudança no esquema de vigilância do condomínio de Bolsonaro. Segundo moradores, nenhum equipamento novo que aumente os custos foi comprado, tampouco houve alteração na taxa condominal por algum novo serviço necessário.

Nesta quinta, com a chegada do ex-mandatário, um carro da Polícia Militar do DF amanheceu fazendo ronda nas ruas do condomínio. Ele deixou o local ainda na manhã.

O condomínio escolhido por Bolsonaro tem três quadras, com centenas de casas. As quadras são cercadas por grade, com controle de entrada e saída de carros, e rondas de segurança privada. Muitos dos moradores são funcionários públicos; há ainda militares e policiais.

Apesar de a recepção de dezenas de bolsonaristas tanto no aeroporto como em frente à sede nacional do PL, na nova casa de Bolsonaro apenas alguns curiosos passaram na manhã desta quinta para fazer fotos.

O ex-mandatário aterrissou em Brasília por volta das 6h40, depois participou de um evento e uma entrevista na sede do PL, chegando em casa por volta das 14h30.

Ele entrou direto na residência, sem falar com jornalistas que o esperavam na porta. Pouco depois, uma criança chegou para entregar um desenho da bandeira do Brasil desejando boas vindas --ela mora com sua família na mesma quadra.

O desenho foi levado para dentro do imóvel pela enteada de Bolsonaro, Letícia Firmo, que estava chegando em casa no mesmo momento. Dois seguranças também acompanharam o ex-presidente e ficaram na entrada.

Dentre as prerrogativas por ter ocupado a função, Bolsonaro tem direito a uma pequena assessoria, além de dois carros pagos pelo erário.

O ex-presidente ainda não havia estado na sua casa neste ano, uma vez que havia deixado o Brasil antes do término do mandato para evitar a passagem de faixa a Luiz Inácio Lula da Silva.

Na garagem em frente à nova residência dos Bolsonaro, há um buggy de dois lugares, bicicletas e a moto que ele usava para motociatas. A casa é de dois andares e passou por reformas para receber a família.

Há película escura nas janelas da casa, o que impossibilita ver o interior. Além disso, a casa é monitorada por uma empresa de alarme 24 horas.

Foi a própria ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro que escolheu a casa e tocou os preparativos, segundo relatos. Ela própria disse nas redes sociais que eles alugaram o imóvel, apesar de terem casa própria no Rio de Janeiro.

Os dois agora têm cargos no PL: Bolsonaro como presidente de honra e ela, presidente do PL mulher. Michelle recebe do partido cerca de R$ 33 mil, enquanto Bolsonaro acumula uma renda sem descontos de R$ 86,5 mil com três fontes: remuneração do PL, pagamento como militar reformado e aposentadoria parlamentar.

Da legenda, ele ganhará a partir de abril R$ 39.293. Como militar reformado, recebe R$ 11.945. Também embolsa mensalmente R$ 35.223 de aposentadoria parlamentar.

Nas negociações para que Bolsonaro fosse presidente de honra do PL, discutiu-se a possibilidade de o partido arcar com as despesas da casa alugada pelo ex-presidente. A hipótese, no entanto, não se concretizou.

Oficialmente, o casal não divulgou quanto paga mensalmente com o aluguel da casa. Mas uma busca nas portais de aluguel de imóveis em Brasília mostra que os preços no condomínio variam de R$ 11 mil a R$ 30 mil.

O condomínio existe desde 2002 e foi expandindo para o atual tamanho longo dos anos. A região ficou ainda mais valorizada a partir da inauguração da Ponte JK, que permite uma conexão mais rápida com o centro de Brasília.

Há um pequeno comércio na região, segundo relatos, já frequentado por integrantes da família. Michelle, por exemplo, costuma ir na confeitaria de uma amiga que fornecia doces e boles para festas no Palácio da Alvorada.