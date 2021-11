Vivia disfarçado de juiz e agora vai se disfarçar de político, diz Ciro sobre Moro

"Esse não é um projeto pessoal de poder, mas sim um projeto de país. (...) Se, para tanto, for necessário assumir a liderança nesse projeto, meu nome sempre estará à disposição do povo brasileiro. Não fugirei dessa luta, embora saiba que será difícil."

Moro anunciou nesta quarta-feira (10) sua filiação ao Podemos, e, em um discurso com tom de candidato à Presidência, defendeu o legado da Lava Jato e atacou Jair Bolsonaro (sem partido), de quem teria sofrido boicote, além do ex-presidente Lula (PT), a quem condenou e prendeu, o retirando da corrida presidencial de 2018.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ciro Gomes, presidenciável do PDT, diz que a possível candidatura do ex-juiz federal e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) à Presidência só vai "agravar sua crise de identidade".

