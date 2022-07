Visita de Lula a Manaus tem data alterada; confira

“Visita de Lula a Manaus deve acontecer no início de agosto. Falei ontem com Lula e a Gleisi. Lula pretende incluir também visita à Belém. Por isso a equipe está programando para dia 05 ou 06 de agosto. Lula gostaria de falar com os indígenas, ouvir instituições de pesquisa e o povo”, escreveu o parlamentar no Twitter.

Manaus/AM - A visita do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Manaus que ocorreria no dia 29 de julho foi reagendada para o mês de agosto. A informação foi divulgada, nesta quarta-feira (13), pelo deputado federal José Ricardo (PT).

