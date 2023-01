Vídeos: Terroristas posam com foto de Bolsonaro durante destruição da galeria dos presidentes

Bolsonaristas posam ao lado de quadro de Jair Bolsonaro, derrotado nas eleições de 2022, durante atos antidemocráticos no Palácio do Planalto. pic.twitter.com/VAGGpnMNNN

Os bolsonaristas radicais que realizaram atos de terrorismo nas sedes do Três Poderes em Brasília, no domingo (8), também depredaram a galeria de presidentes no Palácio do Planalto. Em vídeos, é possível ver a destruição de todos os quadros com exposição das fotos de ex-presidentes da República.

