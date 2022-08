Vídeo: Ônibus com apoiadores de Braga são impedidos de chegarem em convenção em Manaus

Manaus/AM - Diversos ônibus com apoiadores que deveriam comparecer na Convenção MDB, Federação PT, PCdoB, PV e PSD foram barrados por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtrans) de seguir viagem na manhã desta sexta-feira (5), na Avenida do Turismo, zona Oeste de Manaus.

Apoiadores de Braga são impedidos de chegarem em convenção em Manaus pic.twitter.com/OJsEA6v6xm — Babilônia (@hamudaniel19) August 5, 2022

Um vídeo de um apoiador, que não teve o nome informado, foi divulgados nas redes sociais. “Bom dia, a coordenação do nosso senador Eduardo Braga, futuro governador do Estado do Amazonas. Fomos detidos na barreira, nas proximidades A Polícia Militar do Amazonas nos deter aqui. Não é só um ônibus, são vários ônibus e estamos detidos aqui”, diz o homem.

Policiais param ônibus com apoiadores de Braga pic.twitter.com/hgptO5UOsw — Babilônia (@hamudaniel19) August 5, 2022

A convenção que deve lançar o senador Eduardo Braga como candidato ao Governo do Amazonas acontece no Copacabana Chopperia, bairro Tarumã, próximo ao local que os veículos foram parados pelos agentes.