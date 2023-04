Vídeo mostra irritação de Lula ao vistoriar ataques de 8 de janeiro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Vídeos dos ataques golpistas de 8 de janeiro mostram a irritação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao se deparar com o estado do terceiro andar do Palácio do Planalto, onde fica seu gabinete.

Lula desembarcou no Planalto pela garagem às 21h24. Poucos minutos depois, às 21h32, ele chega ao pavimento de onde despacha no dia a dia, aponta para sinais de vandalismo e pede energicamente para que Ricardo Stuckert, secretário de Audiovisual da Secom, registre a cena.

Nas imagens, aparecem sinais do vandalismo depois que golpistas fizeram força para retirar uma mangueira do extintor de incêndio.

Depois que Stuckert fotografa a cena, aparecem assessores e, entre eles, o então ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Gonçalves Dias, de cabeça baixa.

O presidente estava acompanhado também do seu chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, e de ministros, como Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Paulo Pimenta (Comunicações Sociais).

No dia dos ataques, vários outros integrantes do governo, além de congressistas, também estiveram no local, após o quebra-quebra. Entre eles a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), Luiz Marinho (Trabalho), José Múcio Monteiro (Defesa) e Flávio Dino (Justiça).

As imagens fazem parte das gravações que se tornaram públicas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O ministro também decidiu colher o depoimento dos servidores do GSI que aparecem nas cenas, o que ocorre na Polícia Federal, na manhã deste domingo (23).

O material havia sido colocado sob sigilo pelo governo federal e negado à Folha de S.Paulo em fevereiro.

Em um dos pontos dessas gravações, um dos vândalos mexe em um caixa eletrônico que fica próximo ao relógio trazido ao Brasil por dom João 6º e que foi destruído nos ataques. Ele chega a conversar com outra pessoa, mas, minutos depois, abandona o local.

As imagens foram reveladas pela CNN Brasil na última quarta-feira (19) e levaram à saída de Gonçalves Dias, amigo de longa data de Lula, da chefia do GSI. Os vídeos colocam em xeque a atuação do órgão durante o ataque golpista de 8 de janeiro e levara à queda do ministro Gonçalves Dias.

No lugar do general foi escolhido interinamente o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli. Cappelli é ex-interventor na segurança do Distrito Federal, foi escolhido na quarta-feira (19) para assumir interinamente o ministério, após o general Gonçalves Dias pedir demissão do cargo.

Neste domingo, o GSI divulgou links públicos para os vídeos, mas o volume de acessos acabou inviabilizando as consultas em parte do dia.