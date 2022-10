Vídeo mente ao sugerir fraude nas urnas por divergência no número de eleitores aptos a votar no Amapá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Circula nas redes sociais um vídeo falso que questiona a segurança da urna eletrônica em uma zona eleitoral em Macapá, no Amapá. O narrador acessa a página do site Resultados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e questiona a diferença de números de eleitores aptos a votar para os cargos de deputado federal, estadual, senador e governador e de eleitores que podem votar para presidente da República.

Na gravação, é possível ver que a quantidade de aptos a votar é de 125 eleitores na zona eleitoral 2, seção 824 para os quatro primeiros cargos em disputa -para presidente, são 458. No boletim de urna, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contabilizou 200 votos e Jair Bolsonaro (PL), 186.

Os números são verdadeiros mas, segundo o TRE-AP (Tribunal Regional Eleitoral do Amapá), a divergência se explica devido ao chamado voto em trânsito, que permite que eleitores fora de seu domicílio eleitoral votem. Com o recurso, cidadãos que estão fora de sua cidade, mas no mesmo estado, podem votar para todos os cargos daquele pleito. Já os que estão em outro estado podem votar apenas para presidente.

No vídeo verificado aqui, a seção citada é de eleitores em trânsito, o que explica a diferença de números, como afirma o TRE-AP. Em nota, o órgão afirma que o conteúdo "não corresponde à realidade".