Vídeo: Ex-ministro Marcos Pontes pede voto em igreja e fiel se irrita: ‘tá errado isso’

Marcos Pontes é candidato ao Senado e havia participado no último dia 29 de agosto da celebração dos 80 anos da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil.

Está circulando um vídeo nas redes sociais que mostra um momento de divergência entre candidatos pedindo voto durante culto em uma igreja, entre eles o ex-ministro de Ciência e Tecnologia do governo do presidente Jair Bolsonaro, o astronauta Marcos Pontes (PL-SP), e um dos fiéis que acompanhava a cerimônia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.