Vídeo: Enquanto Lula toma posse, ex-presidente Bolsonaro atende fãs nos EUA

Bolsonaro viajou para os Estados Unidos na última sexta-feira (30) e está hospedado na casa do ex-lutador do UFC, o amazonense José Aldo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver um grupo de pessoas tirando fotos com o ex-presidente, mas com Bolsonaro sem dar qualquer tipo de declaração sobre o fim de seu mandato e a posse de Lula.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.