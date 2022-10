Vídeo de Tebet entra na campanha de Lula com mensagem 'O Brasil não aguenta mais Bolsonaro'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) afirmou em vídeo publicado na internet pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que o Brasil piorou durante o governo Bolsonaro e que, apesar das diferenças, apoia o ex-presidente no segundo turno da eleição pela "democracia e o futuro do nosso país".

"Em quatro anos de Bolsonaro, a vida piorou. Deboche com a pandemia, descaso com o meio ambiente, um desastre na economia. Trinta e três milhões de brasileiros passam fome. Quase 80% das famílias estão endividadas. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro", afirmou Tebet em vídeo de 30 segundos publicado pelo PT nas redes sociais.

"Agora podemos mudar, por isso estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior: a democracia e o futuro do nosso país. Vamos com o Lula pelo Brasil".

Terceira colocada na disputa pela Presidência, Tebet declarou apoio a Lula no início do mês dizendo não reconhecer em Bolsonaro compromisso com a democracia. A senadora justificou a escolha ao afirmar que, nos últimos quatro anos, o Brasil foi abandonado na "fogueira do ódio e das desavenças".

No vídeo publicado nesta segunda, Tebet aparece sozinha e está vestida de azul-marinho. A senadora tem sido crítica ao uso do vermelho porque, na sua avaliação, pode afastar eleitores do Centro-Oeste e do interior de São Paulo.

O vídeo deverá ser aproveitado pela campanha petista também na propaganda eleitoral da televisão.