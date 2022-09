Vídeo: Bolsonaro puxa coro de 'imbrochável' na comemoração do 7 de Setembro

Após falar sobre ser 'imbrochável', o presidente na primeira-dama. Além disto, o presidente fez ataques diretos contra as instituições, a democracia e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). No discurso desta quarta, em Brasília, sem se referir a nenhum caso específico, ele afirmou que, caso reeleito, levará para "dentro" das quatro linhas da Constituição "todos aqueles que ousam ficar fora delas".

