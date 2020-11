Vice eleito em Goiânia, com novo prefeito sedado, é pouco conhecido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-prefeito eleito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), 56, é pouco conhecido pela população, mas poderá assumir os primeiros dias de gestão na capital a partir do próximo ano.

O prefeito eleito Maguito Vilela (MDB) está internado há 38 dias com Covid-19, sem previsão de alta.

Cruz é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e está no segundo mandato de vereador de Goiânia. Ele declarou à Justiça Eleitoral patrimônio no valor total de R$ 81,39.

Durante o segundo turno, a campanha do então adversário, senador Vanderlan Cardoso (PSD), endureceu críticas contra o vereador e destacou que ele não tinha capacidade para governar, mas que ocuparia a prefeitura por causa da internação de Vilela.

Com 98,65% das urnas apuradas, Vilela foi eleito com 52,52% dos votos, e Cardoso teve 47,48%.