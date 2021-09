Vice de Eduardo Leite se coloca como sucessor no RS e diz que governador é o único nome para 3ª via

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Enquanto Eduardo Leite se dedica às prévias do PSDB, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, defende o governador gaúcho como único político com potencial para ser 3ª via na disputa presidencial e se coloca como o candidato para sucedê-lo no governo estadual em 2022.

Atual secretário de Segurança Pública, Vieira Júnior deixou o PTB e se filiou na segunda (27) ao PSDB. “Acredito ter legitimidade para dar seguimento a esse projeto uma vez que o Eduardo não é candidato à reeleição. Sou um soldado do PSDB, não posso exigir, mas meu nome está à disposição.”, disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Sobre Leite, o vice-governador diz que sua capacidade de gestor e articulador o colocam como único nome para a 3ª via. “Eu vejo nele como a única pessoa que pode vir a ser a 3ª via que é a expectativa que todo mundo tem para sair dessa dicotomia de esquerda e direita e desse revanchismo atual”, afirma.