Viagem de Lula à China terá saia justa de empresários em litígio de R$ 15 bilhões

Como os custos de viagem e hospedagem serão pagos pelos empresários, segundo o Ministério da Agricultura, eles não irão no mesmo voo. No entanto, vão se encontrar em eventos realizados para representantes dos dois países.

As empresas brigam pelo controle acionário da Eldorado Brasil, braço de papel e celulose da J&F. Em 2017, a empresa foi colocada à venda. A Paper Excellence compraria 100% da companhia, mas os lados se desentenderam no processo e a negociação foi interrompida. A briga envolve R$ 15 bilhões.

