Viagem de Lula à Amazônia terá ato simbólico com povos da floresta em oposição a Bolsonaro

"Estamos planejando fazer uma participação do Lula em uma espécie de encontro com os povos da floresta, para assinalar o que deve vir a ser o governo Lula para a Amazônia, em contraponto ao que é o governo Bolsonaro", afirma Randolfe, que é membro da coordenação de campanha do ex-presidente.

Ele deve participar de um encontro com indígenas, caboclos, ribeirinhos e seringueiros, sinalizando o que faria em seu governo para a região, em contraponto com Jair Bolsonaro (PL).

