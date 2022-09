Viagem ao interior e gravações; veja agenda de candidatos ao Governo para esta sexta

Ricardo Nicolau (Solidariedade) deve acompanhar sua candidata a vice-governadora, professora Cristiane Balieiro, no debate da TV Norte Amazonas e à tarde, fará uma caminhada na zona Centro-Oeste de Manaus. À noite, o candidato terá reuniões com lideranças e comunitários da zona Leste da capital.

Quem deve visitar cidades do interior é Carol Braz (PDT), que nesta sexta e sábado visita Alvarães, Coari e Tefé, além de Eduardo Braga (MDB), que encontra comunitários nesta manhã em Manaus e à noite visita Carauari durante um comício. Assim como o candidato à reeleição, Wilson Lima, que cumpre agenda no interior do estado, nos municípios de Borba, Nova Aripuanã e Manicoré.

Manaus/AM - Os candidatos ao Governo seguem com suas agendas de compromissos pelo Amazonas nesta sexta-feira (2). Dos candidatos que divulgaram seus afazeres para hoje, três devem fazer campanha em cidades do interior.

