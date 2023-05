Vereadores de Campinas receberão 13º salário e adicional de férias

Segundo estudo orçamentário do Legislativo de Campinas, o impacto das medidas será de aproximadamente R$ 3,4 milhões por ano, o que corresponde a 2% do atual orçamento de R$ 170 milhões -a previsão da Casa é de que ele seja maior em 2025, reduzindo assim a repercussão.

No começo do mês, a Casa aprovou reajuste no valor do subsídio também para daqui a dois anos, passando dos atuais R$ 10.070,86 para R$ 17.800 por mês -elevação de 77%.

