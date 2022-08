Vereadora trans de Belo Horizonte Duda Salabert recebe ameaças nazistas em carta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em suas redes sociais, a vereadora Duda Salabert (PDT), mulher trans, publicou nesta quarta-feira (17) fotos de uma carta de teor nazista e transfóbico que recebeu em seu gabinete. Contendo diversas ameaças e insultos a personalidades como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, a carta afirma "Vocês tem é que morrerem".

À reportagem, a política afirmou que irá denunciar a carta à polícia, além disso, sua equipe jurídica "está formulando uma denúncia por violência política de gênero".

"Acerca das ameaças, iremos novamente denunciar à polícia e a equipe jurídica está formulando uma denúncia por violência política de gênero. No momento a vereadora está fazendo agenda de campanha com segurança reforçada e cuidados extras", confirmou a equipe da vereadora.

A seção do documento que é endereçada diretamente a Salabert é repleta de transfobia, utilizando os pronomes errados, e potencializa o estigma contra pessoas LGBTQIA+ em relação à varíola dos macacos. Em cima de uma matéria conectando a doença a homens gays e bissexuais, o autor escreveu que a vereadora deveria ser "isolada" em um campo de concentração.

"Você 'Duda' é um perigo para a sociedade. Você tem que ser isolado (sic) o mais rápido possível. De preferência em um campo de concentração cheio de porcarias igual a você", diz a carta.

No topo da página, o autor, de nome Ricardo Horta Trigueiro, desenhou suásticas e colocou "Você", referenciando a vereadora, em cima de um infográfico simbolizando paciente da doença.

Desde o começo da transmissão da varíola dos macacos, a doença tem sido relacionada à comunidade LGBTQIA+, especialmente a homens gays e bissexuais -contribuindo com o aumento do estigma e preconceito contra essa população. No entanto, qualquer pessoa tem a mesma chance de contrair a varíola dos macacos, independente da sexualidade.

Em outros pontos da carta, Lula, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) e Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão que foi assassinado no início de julho, são chamados de "Lixo político" -conectando esse último à Yakuza, conhecida máfia japonesa.

Em mensagem à reportagem Duda Salabert posicionou-se, reforçando que não será intimidada pelas ameaças e que sua campanha segue normalmente, composta de diálogos com cidadãos e "acreditando numa política sem ódio".

VEREADORA JÁ HAVIA SIDO ALVO DE AMEAÇAS ANTERIORMENTE

No final do mês passado, Salabert recebeu um e-mail, atribuído a grupo nazista, afirmando 'perder seu emprego foi só o começo, na próxima vez você vai perder a sua vida". Em 2021, Duda Salabert, que é professora, foi demitida da escola em que trabalhava havia 13 anos após receber uma ameaça de morte que dizia que ela seria assassinada dentro do colégio.

A vereadora publicou o e-mail nas redes sociais e suprimiu um trecho no qual, de acordo com ela, havia detalhes e ameaças também à sua família. Segundo ela, o ataque foi reportado à polícia na época.