Vereadora Jacqueline anuncia pré-candidatura a deputada estadual no Amazonas

"É importante as mulheres se filiarem. Eu perdi na primeira vez que me candidatei, mas não desisti e consegui chegar no parlamento. Nós mulheres fazemos política todos os dias, no trabalho, em casa, na família, então com certeza conseguimos fazer diferença na política", finalizou.

"Nós mulheres somos cota no parlamento, isso é um avanço, mas não é o ideal. Tínhamos que ter uma cota justa de assento nos plenários e não cota de percentual que é apenas 30% das vagas na Casa Legislativa. Se fosse assim, qualquer mulher que se candidatasse teria direito a vaga, independente do quantitativo de votos, ela conseguiria ser eleita", disse.

