Vereadora em SC se atrapalha e pede 'castração' de deputado

Por meio de suas redes sociais, o futuro congressista disse ter levado a declaração atrapalhada na esportiva. "Agradeço a preocupação de todos que me enviaram mensagens. Brincadeira a parte, a querida vereadora cometeu um pequeno equívoco na fala. Meu compromisso com a causa animal não é nenhum engano. A castração dos bichinhos é mais do que um caso de saúde pública", escreveu.

