Vereadora do PSOL pede que Ministério Público investigue gastos da motociata com Bolsonaro

As motociatas em apoio ao presidente já custaram praticamente R$ 5 milhões aos cofres públicos, segundo levantamento realizado pelo jornal Folha de S.Paulo a partir de mais de 50 pedidos via Lei de Acesso à Informação.

O texto ainda afirma que "há indícios de lesividade ao patrimônio público e violação da impessoalidade" e pede que o órgão também investigue "eventual lesão ao patrimônio público do estado de São Paulo e adote providências diante da lesividade do erário no montante de R$ 1 milhão".

Com o nome de Acelera para Cristo, o ato reuniu motoqueiros portando bandeiras do Brasil e entoando gritos de apoio ao presidente. O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao Governo de SP, também participou da motociata.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vereadora de São Paulo Erika Hilton (PSOL) protocolou uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicitando que o órgão investigue a utilização de recursos públicos para a realização da motociata com o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (15), na capital paulista.

