Vereador sugere aumento no número de correções de provas nos concursos da P

Ainda de acordo com o vereador, a ideia é que mais pessoas possam fazer o Teste de Aptidão Física (TAF), já que, historicamente é uma etapa que representa um filtro de até 40% no número de candidatos.

De acordo com o parlamentar, o Governo já autorizou aumentar o número de correções do concurso da Polícia Civil do Amazonas e a mudança servirá para que mais candidatos consigam preencher o número máximo de vagas disponíveis ao final do certame.

Manaus/AM - O vereador Capitão Carpê Andrade (Republicanos) anunciou nesta segunda-feira (23), que fez indicações ao Governo do Estado para que o número de provas corrigidas nos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros seja de seis vezes a quantidade de candidatos e não somente três vezes como está previsto no edital.

