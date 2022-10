Vereador apresenta PL para proibir mudança de nome de ruas em Manaus

Guedes acrescentou ainda que as constantes mudanças no nome das ruas e avenidas também causam confusão e acarretam problemas aos cidadãos, como dificuldades na entrega de encomendas, em aplicativos de locomoção, além da necessidade de alterações contratuais que acarretam em constantes gastos cartoriais.

“A mudança no nome das ruas despreza a memória, história e a tradição dos bairros. Em muitos casos, as ruas são nominadas com a identidade de uma figura que lutou para conseguir melhorias para as localidades. Não podemos permitir que essas memórias sejam apagadas para beneficiar a classe política. Não vou admitir”, disse o vereador.

