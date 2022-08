Veja quem é quem no debate presidencial deste domingo às 21h

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro debate presidencial do ano neste domingo (28) reúne metade dos candidatos ao Planalto nessas eleições. O evento é organizado em pool por Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura, com início previsto para as 21h.

Além de marcar o primeiro encontro dos líderes das pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), foram convidados Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe d'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil), de partidos com representantes na Câmara de Deputados.

Quem é Ciro Gomes?

Ciro Ferreira Gomes (PDT), 64, é advogado e disputa a presidência pela quarta vez, com Ana Paula Matos, do mesmo partido, como vice. Em 2018, terminou em terceiro lugar na disputa. Nascido em Pindamonhangaba, São Paulo, cresceu e iniciou a carreira política em Sobral, no Ceará. O PDT é seu sétimo partido. Antes, passou pelo PROS, PSB, PPS, PSDB, PMDB e PDS.

Foi ministro dos governos de Lula e Itamar Franco, governador do Ceará, secretário de Saúde do estado, deputado federal, deputado estadual e prefeito de Fortaleza. Formado em direito pela Universidade Federal do Ceará, foi professor universitário, pesquisador e advogado.

Em 2015, presidiu a Transnordestina, subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) responsável pelas obras da ferrovia homônima no Nordeste. Deixou o cargo em maio do ano seguinte, após se posicionar contra o impeachment de Dilma Rousseff.

Quem é Felipe D'Avila?

Felipe D'Avila (Novo), 59, disputa a presidência pela primeira vez com Tiago Mitraud, do mesmo partido, como vice. Nascido na cidade de São Paulo, é graduado em ciências políticas pela Universidade Americana em Paris, com mestrado em administração pública pela Harvard Kennedy School.

Fundou o Centro de Liderança Pública (CLP), foi coordenador do programa de governo de Geraldo Alckmin para a Presidência em 2018 e diretor-superintendente da editora Abril. É autor de livros sobre história e política.

Quem é Jair Bolsonaro?

Jair Bolsonaro (PL), 67, disputa a reeleição com Walter Braga Netto, do mesmo partido, como vice. Capitão reformado do Exército, foi eleito em 2018 ao derrotar Fernando Haddad, do PT, com um discurso em que se colocava como outsider na política, embora estivesse no sétimo mandato como deputado federal.

De mais de 170 projetos de sua autoria, apenas dois viraram lei. Seus quase 30 anos na Câmara foram pautados pela adoção de um discurso agressivo e radical, incluindo ataques a gays e mulheres, defesa da ditadura militar, de um novo golpe de Estado, assassinato de criminosos, entre outros pontos.

Filiou-se ao PSL em 2018 para se candidatar à Presidência. Ele deixou o partido em novembro de 2019, tentou, sem sucesso, criar o próprio partido, e se juntou ao PL em 2021 para tentar o segundo mandato.

Iniciou a campanha a reeleição em Juiz de Fora (MG), cidade em que foi vítima de um ataque a faca durante a corrida presidencial para o seu primeiro mandato. Tem mandato marcado pelo negacionismo da pandemia da Covid e de ataques a outros Poderes e ameaças golpistas.

Quem é Lula?

Lula (PT), 76, disputa a Presidência pela sexta vez com Geraldo Alckmin (PSB) como vice. Nascido em Guaranhus, Pernambuco, começou a carreira política como líder sindical, fundou o Partido dos Trabalhadores e foi eleitor deputado federal em 1986.

Foi presidente por dois mandatos, de 2003 a 2010, deixando o Palácio do Planalto como o mais popular ocupante do cargo da história, apesar de ter enfrentado o escândalo do mensalão durante sua gestão.

Em 2018, foi preso após ser condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá. Naquele ano, teve a candidatura barrada com base na Lei da Ficha Limpa e foi substituído por Fernando Haddad.

Em 2019, Lula foi solto um dia após o STF (Supremo Tribunal Federal) decidir que a execução da pena só deve acontecer com o trânsito em julgado da sentença.

Em março de 2021, ele recuperou os direitos políticos diante da decisão do ministro do STF Edson Fachin de anular suas condenações na Lava Jato, ao considerar a Justiça Federal do Paraná incompetente para julgá-lo.

No mesmo mês, o STF concluiu que Moro agira com parcialidade na condução do processo que levou à condenação de Lula. O tribunal também anulou todos os atos do juiz no processo.

Quem é Simone Tebet?

Simone Nassar Tebet (MDB), 52, disputa a Presidência da República pela primeira vez com Mara Gabrilli (PSDB) como vice. Senadora por Mato Grosso do Sul com atuação de destaque durante a CPI da Covid, em 2021, ela foi vice-governadora do estado na gestão de André Puccinelli, prefeita de Três Lagoas, cidade onde nasceu, e deputada estadual.

Advogada, professora e escritora, Simone é filha de Ramez Tebet, senador e ex-presidente do Congresso Nacional falecido em 2006. É filiada ao MDB desde 1997.

Quem é Soraya Thronicke?

A advogada Soraya Vieira Thronicke (União Brasil), 49, disputa a Presidência pela primeira vez com Marcos Cintra, do mesmo partido, como vice. Nascida em Dourados, em Mato Grosso do Sul, Soraya ficou conhecida por atuar em movimentos de rua contra o PT e por promover ações contra políticos.

Advogada, ela foi eleita senadora em 2018, na onda bolsonarista. À época, teve a candidatura alavancada com discurso anticorrupção. Em agosto de 2022, oficializou sua candidatura à Presidência pelo partido União Brasil, fundado em 2021 com a fusão do PSL e DEM.