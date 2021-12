Veja quais são os possíveis candidatos à Presidência do Brasil nas eleições de 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A corrida presidencial de 2022 entrou em uma fase decisiva, com as principais pré-candidaturas já colocadas e intensa movimentação dos atuais favoritos -o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o postulante à reeleição Jair Bolsonaro (PL)- e dos que tentam despontar na chamada terceira via.

Definições que se arrastavam sumiram do radar e, a menos de um ano do pleito, pré-candidatos e partidos travam batalhas por crescimento e consolidação nas pesquisas, formação de alianças e atração de apoios, embora ainda restem pendências no horizonte.

PEÇAS PARA A CORRIDA PRESIDENCIAL DE 2022

O que já era

- Definição das principais candidaturas, com volta de Lula, desistência de Luciano Huck e entrada de Sergio Moro, por exemplo

- Prévias do PSDB concluídas, lançando ao escrutínio João Doria (SP) e clareando o cenário de composições partidárias

- Filiação de Bolsonaro ao PL, selando o casamento com o centrão e dando início à formação da coalizão que deve apoiá-lo

O que vem aí

- Concorrência interna na chamada terceira via em busca de nomes com maior potencial e chance de aglutinar a centro-direita

- Definições partidárias, com a oficialização da criação da União Brasil (fruto da junção de PSL e DEM) e possíveis federações

- Ações de Bolsonaro para se garantir no segundo turno, com pagamento do Auxílio Brasil e acirramento da polarização com Lula

POSSÍVEIS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA EM 2022

- Jair Bolsonaro (PL)

- Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

- Sergio Moro (Podemos)

- Ciro Gomes (PDT)

- João Doria (PSDB)

- Rodrigo Pacheco (PSD)

- Simone Tebet (MDB)

- Luiz Henrique Mandetta (DEM/União Brasil)

- Luiz Felipe d'Avila (Novo)

- Alessandro Vieira (Cidadania)

- André Janones (Avante)

- Cabo Daciolo (Brasil 35)

- Leonardo Péricles (UP)

- Aldo Rebelo (sem partido)

DATAS IMPORTANTES DO CALENDÁRIO ELEITORAL

- 2 de abril - Prazo final para a filiação partidária e mudança de domicílio eleitoral

- Abril - Mês da janela partidária, em que parlamentares podem mudar de legenda sem perda de mandato

- 20 de julho a 5 de agosto - Prazo para a realização das convenções partidárias

- 15 de agosto - Prazo final para o registro de candidatos na Justiça Eleitoral

- 16 de agosto - Data em que passa a ser permitido fazer campanha, com pedido de voto

- 2 de outubro - Primeiro turno da eleição

- 30 de outubro - Segundo turno da eleição