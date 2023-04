Veja o que o Datafolha indica sobre Lula após 3 meses de governo

- Áreas em que governo tem ido pior: Economia domina as menções negativas (15%). Já a saúde e a segurança pública são citadas por 12%, enquanto combate ao desemprego e à corrupção são apontados por 10%. Empatada, no limite da margem de erro, vem a educação (6%)

- Comportamento do presidente: Para 37% dos entrevistados, Lula se comporta adequadamente o tempo todo, enquanto 24% creem que ele o faz quase sempre. Já 20% acham que ele não age de forma condizente com a cadeira que ocupa na maioria das oportunidades, e outros 18% dizem que ele nunca o faz

- Governos anteriores: Lula teve índices melhores em seus mandatos anteriores, Nos 90 dias de 2003, ele era aprovado por 43%, com apenas 10% de reprovação, enquanto a marca foi a 48% e 14%, respectivamente, no mesmo período em 2007

O Datafolha ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 cidades, de quarta (29) a quinta (30). A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pesquisa Datafolha de avaliação sobre os três primeiros meses do novo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostra o petista com popularidade inferior às registradas em suas duas passagens anteriores pelo posto no mesmo momento. No índice de reprovação, Lula se iguala a Jair Bolsonaro (PL) no mesmo período de seu mandato em 2019.

