Vanessa Grazziotin diz que já é possível ver o brilho de esperança nos olhos das pessoas

Manaus/AM - “Esta será a maior eleição de nossas vidas. A partir de domingo, 2 de outubro, o Brasil começa a mudar. Na reta final dessa caminhada às eleições de 2022, já possível observar um brilho de esperança nos olhos das pessoas”. É com esse pensamento, de otimismo e recomeço, que a ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) encerra a sua campanha para a disputa, nas urnas, de uma cadeira à Câmara Federal.

"Vamos encontrar um país destroçado por quatro anos de um governo cruel, que matou a esperança, que semeou o ódio entre famílias, amigos, o sofrimento o abandono. Mas é hora de olhar para a frente e deixar todo o mal para trás", disse a candidata ao agradecer às equipes que trabalharam em sua campanha nas ruas; aos militantes das comunidades e dos municípios por onde andou; aos trabalhadores que sempre a receberam com respeito nas portas das fábricas.

"Andei muito, nesta campanha, tanto em Manaus quanto no interior. Percebi que a receptividade é muito boa, muitos declararam que sentiram a minha ausência na vida parlamentar nesses quatro anos em que fiquei sem mandato", disse Vanessa, observando que ainda existe sim, ataques hostis por parte dos bolsonaristas, mas, no geral, foi recebida com carinho na maioria das reuniões onde apresentou sua ideias e propostas.

"Na reta final da campanha, o balanço que faço é que me sinto muito gratificada, muito vitoriosa".

Para Grazziotin, mesmo ficando fora do Senado, aos ser derrotada nas eleições de 2018, não fez nenhuma diferença em sua vida política, porque ela continuou militando nas comunidades, nas entidades de classe, em defesa das mulheres, dos direitos dos trabalhadores, da Amazônia e dos povos tradicionais. "Nos 40 anos de vida pública, 30 anos foram com mandatos. Agora, quando passei quatro anos fora do legislativo, continuei a militância. Senti falta, claro, mas não deixei a militância. Às vezes, é bom, olhar do lado de fora".

“No rastro de destruição deixado pelo governo Bolsonaro, a fome é a maior de todas as mazelas”.

Grazziotin faz questão de registrar que nunca teve como meta apenas o mandato parlamentar ou cargos públicos. "Faço política porque tenho consciência de que posso ajudar na construção de uma nova sociedade. Sempre foi assim, desde o movimento estudantil", avaliou a líder comunista.

Em uma rápida análise sobre o quadro econômico-social do país, a candidata afirma que o Brasil ficou mais pobre durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). E não venham me dizer que foi por conta da Covid ou da Guerra da Ucrânia.

"O presidente Bolsonaro fez suas escolhas desastrosas. Reduziu investimentos públicos, avançou pouco na agenda de reformas e travou o Bolsa Família, Isso deixou fez a fila do programa crescer. Veja, ele é o responsável pela volta da fome, destruição das políticas de inclusão, endividamento das famílias, desemprego recorde, inflação descontrolada, preços abusivos dos alimentos, do gás e da energia elétrica, e a violência política".

Vanessa observa que no “rastro de destruição” deixado pelo governo Bolsonaro, a fome é a maior de todas as mazelas. Hoje, diz a ex-senadora, 33 milhões de brasileiros sofrem com a insegurança alimentar, os 10 milhões estão desempregados e 39 milhões na informalidade.

"Nesse novo tempo com a volta de Lula, é necessário revogar a reforma trabalhista que foi empurrada goela abaixo sem uma discussão com aqueles que foram atingidos por ela, ou seja, os trabalhadores que perderam seus direitos. Também é preciso revogar a reforma da Previdência, para que ela seja feita em conjunto com a sociedade, com os destinatários do nosso sistema de Previdência".

"Primeiro vamos resgatar e fortalecer democracia, depois revogar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, combater o desemprego, a fome , a prática do orçamento secreto. E aí, tarefa para ontem, vamos cuidar das pessoas", garante Vanessa.