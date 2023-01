Vândalos destroem gabinete de José Serra, o único invadido por golpistas no Senado; vídeo

Na sala privada do senador, que tem vista para a área externa do Congresso, os vidros estavam quebrados, documentos estavam espalhados pelo chão e, sobre a mesa, havia um caderno aberto com uma lista de contatos telefônicos.

Veja destruição no gabinete de José Serra, o único invadido por golpistas no Senado. Recepção do gabinete do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, também foi destruída, mas vândalos não entraram na parte privada Leia em https://t.co/BpIJCSmMh9 @ranierbragon pic.twitter.com/T3x7NUhWBu

Apesar de ter depredado várias áreas comuns do Senado na invasão ocorrida neste domingo (8), os vândalos bolsonaristas só conseguiram entrar na área privativa de um gabinete parlamentar, de acordo com a Casa: o de José Serra (PSDB-SP).

