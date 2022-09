Vamos ter que ganhar muito voto do Bolsonaro, diz Lula

No momento em que Marina se dizia engajada na campanha, Lula comentou em voz baixa. "Não é só o voto do Ciro e da Simone. É também o voto dos que querem votar no Bolsonaro. Vamos ter que ganhar muito [voto] dele", disse o ex-presidente.

Ao lado da ex-ministra Marina Silva (Rede), Lula interveio quando a nova aliada respondia como poderia se engajar na campanha do petista, especialmente na tentativa de atrair o eleitor do pedetista Ciro Gomes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta segunda-feira (12), ser necessário atrair o eleitor do presidente Jair Bolsonaro (PL) nessa reta final do primeiro turno.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.